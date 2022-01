Hoy es el gran estreno de "Aquí se baila", el nuevo estelar de Canal 13

Rodrigo Díaz, Valentina Roth, Francesca Cigna, Thiago Cunha, María José Quiroz, Karla Melo y Emilio Edwards son parte del elenco del programa, el que se estrenará este lunes después de Tele13 Central.

Este lunes después de Tele13 Central se estrenará el nuevo estelar de Canal 13 "Aquí se baila, talento por sobre la fama", conducido por Sergio Lagos.

Se trata de un espacio de baile, donde los participantes tendrán que demostrar todo su talento en la pista para asegurar una semana más en competencia.

Rodrigo Díaz, Valentina Roth, Francesca Cigna, Thiago Cunha, María José Quiroz, Karla Melo y Emilio Edwards son parte del elenco.

Una de las últimas en sumarse al programa es la modelo Betsy Camino, quien se emocionó al ser invitada a participar. "Cuando me llamaron me emocioné muchísimo, porque el baile es mi pasión. Realmente era algo que yo quería hacer, porque me han visto en programas de cocina, en estelares y tirando la talla en muchos programas, pero pocas personas me conocen como bailarina y definitivamente me han visto poco en eso”, señaló.

Otro de los últimos en sumarse a este proyecto es el actor Gustavo Becerra, quien comentó a LUN que esta oportunidad la ve como una buena manera de combinar una vida saludable con el trabajo. "Cuando me lo ofrecieron, lo dudé, pero siempre los desafíos que son entretenidos, hay que tomarlos. Además de que esto es bueno para la salud. Uno en estas instancias hace harto ejercicio, de hecho, en una semana de ensayo bajé casi cuatro kilos… si llego a la final, voy a quedar igual que Thiago (Cunha)”, dijo.

