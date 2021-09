Influencer brasilera no asigna género a su bebé: Quiere que elija su identidad cuando crezca

Se trata de Bianca Andrade, quien llamó Cris al recién nacido, pero sin otorgarle un género predefinido.

La identidad de género, entendida como la percepción que tiene una persona sobre su género independiente de su sexo, es un tema relevante para muchos padres en la actualidad.

Este es el caso de la influencer brasilera, Bianca Andrade, quien fue madre en julio y ha compartido su forma de crianza a través de redes sociales.

La joven con gran popularidad en Brasil tiene una relación con el youtuber, Fred. Ambos fueron padres solo hace poco más de dos meses y optaron por no darle un género predefinido a su bebé, a quien bautizaron con el nombre de "Cris".

En conversación con la revista GQ de Brasil y según consignó El Clarín, fue por la hermana de Fred que tomaron esta determinación, pues ella se define como una persona no binaria.

"Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: '¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona ?'. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar", dijo el youtuber.

Fue así que la pareja optó por representar esta idea, por ejemplo, pintando la pieza del recién nacido de color morado.

"Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto", aseguró Fred

Añadió: "Nosotros, como padres, tenemos esta misión de mostrar los cambios que están sucediendo, todas las posibilidades y sobre todo el amor, sin importar el género ni nada".