"¡Creo que es lo más bajo!": Ingrid Parra expuso a sujeto que le envió agresivos mensajes

La actual panelista de "Más Vivi que nunca" usó su cuenta de Instagram, donde a través del formato stories realizó un furioso descargo.

La actriz Ingrid 'Peka' Parra, quien esta semana dio de qué hablar tras revelar que se sometió a una cirugía estética, expuso en redes sociales a un sujeto que constantemente le envía desubicados mensajes.

A través de sus stories de Instagram, la comunicadora reposteó unos pantallazos de un usuario que le comentó fotos en la mencionada red social con agresivas palabras.

"Vida de geisha, no le alcanzó para más" , "Foto con el cheque", "Cuánto deja administrar bien el trasero", fueron algunos de los comentarios que recibió del individuo.

De esta forma, Parra compartió su molestia en la web señalando: "Estos son los comentarios que tenemos que aguantar las mujeres que tratamos de compartir nuestra alegría. Tenemos que aceptarlo?? Se podrá denunciar", detalló.

"A mi me pueden decir mil cosas y no me va afectar… pero tratar a mi hija de cheque? Creo que es lo más bajo que puede caer un ser humano!!! Ojalá que nadie contrate tus servicios!!! Que se puede esperar de una persona así??? Gente de mier…", anadió.

Cabe mencionar que no es la primera vez que denuncia a un usuario de Instagram, fue a mediados de marzo que expuso una cuenta que utilizaba su nombre para estafar.