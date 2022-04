Peka Parra se realizó una liposucción a cinco meses de convertirse en madre

"A penas dejé la lactancia me operé y me sacaron 800 centímetros cúbicos de grasa, equivalente a 8 mamaderas de mi hija Ema", comentó la actriz.

La actriz Peka Parra se realizó una liposucción a cinco meses de haber terminado la lactancia de su primera hija, Ema, quien nació en octubre del año pasado.

La intérprete contó que antes de embarazarse pesaba 51 kilos, y que durante el embarazo subió 18, llegando a pesar 69.

"Como previo al embarazo hacía mucho deporte, tenía la guata marcada y bonita, pensé que bajaría rápido y no fue así", relató Peka a LUN.

La actriz contó que su ansiedad por volver a su esbelta figura fue mayor y que por eso decidió realizarse esta intervención a los pocos meses de haber finalizado la lactancia.

"A penas dejé la lactancia me operé y me sacaron 800 centímetros cúbicos de grasa , equivalente a 8 mamaderas de mi hija Ema", indicó.

La ex "Morandé con Compañía" tuvo que bajar de peso para someterse al procedimiento.

"Estaba con 58 kilos y tuve que bajar a 53 para entrar a pabellón. Hice una dieta que se llama plan vital que te regula la alimentación hasta llegar a tu peso ideal. Llegue a los 51 tras la lipo", reveló.

La actriz contó que entre sus razones para operarse está el ámbito profesional. "Me enchulé porque quería, pero también porque en mayo parto un proyecto nuevo con mi mari-novio en internet. Es un matinal entretenido que animaré", señaló.

Además de esto, la interpreté confesó que le fue muy difícil bajar de los 58 kilos y que se sintió estancada.

"Estaba con ansiedad, descubriendo este mundo de la maternidad y me costó mucho que la Ema tomara pechuga, no me salía leche y me frustraba constantemente. Esto hizo que comiera cosas dulces. Necesitaba ayuda", manifestó.

La actriz se encuentra en la actualidad de vacaciones junto a su novio e hija en Miami, Estados Unidos, desde donde compartió imágenes de su figura tras la operación.