Ya disponible: Apple libera iOS 15 y estos son los iPhone que pueden descargar la actualización

La nueva versión del sistema operativo de Apple ya puede descargarse en los teléfonos compatibles. En T13.cl te mostramos el listado de teléfonos compatibles con esta nueva actualización.

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ya que Apple finalmente lanzó de manera oficial, iOS 15 , la nueva actualización del sistema operativo de los iPhone.

Esta nueva versión está cargada de novedades, tales como mejoras en diseño, FaceTime, iMessage, además de un importante cambio en la manera de ver y administrar las notificaciones.

En este último punto, podremos tener diversos "ambientes" como trabajo, personal, etc. en donde el sistema nos mostrará y seleccionará las notificaciones basándose en dicho perfil.

Por ejemplo, si estamos en modo trabajo, nos ocultará las notificaciones de Instagram o de alguna otra aplicación que queramos.

Sin duda que se trata de funciones interesantes, pero cada vez que la manzana libera una nueva actualización, muchos se preguntan si esta nueva versión llegará a todos los iPhone.

Es por ello que en T13.cl te mostramos el listado de iPhones que podrán instalar iOS 15.

Estos son los iPhone que actualizarán a iOS 15:

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE, segunda generación (2020)

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6s, 6s Plus

iPhone SE, primera generación (2016)

¿Cómo puedo instalar iOS 15?

Para instalar esta actualización, es necesario -desde tu iPhone- acceder a "Ajustes" o "Configuración", posteriormente seleccionar "General" y luego pulsar en "Actualización de software".

Tras entrar a esta sección, iOS 15 debiera aparecer listo para descargar en tu teléfono, y posteriormente, solo deberás pulsar "Instalar ahora" para iniciar el proceso de instalación.