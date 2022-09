Jane Fonda revela que fue diagnosticada con cáncer

La actriz de 84 años reveló que está en tratamiento hace seis meses.

La actriz Jane Fonda reveló este viernes que fue diagnosticada con cáncer.

A través de una declaración en Instagram, la actriz de 84 años, manifestó que "me han diagnosticado Linfoma de Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia".

"Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive , así que me siento muy afortunado", agregó.

"Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien", problematizó.

De igual forma, reconoció que está en quimioterapia hace 6 meses y afirmó que "no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático".