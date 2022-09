Jennifer Lawrence critica brecha salarial en Hollywood y dice que gana menos solo "por tener vagina"

La actriz concedió una entrevista a Vogue, donde se refirió a la desigualdad en los sueldos y además contó que tuvo dos abortos antes de ser madre por primera vez.

Jennifer Lawrence suele ser muy reservada con lo que respecta a su vida profesional y personal, pero en una reciente entrevista que concendió a la revista Vogue, habló sobre temas relacionados a Hollywood y a su nueva faceta como madre.

Sobre el primer punto, la cuatro veces nominada al Oscar, no perdió la oportunidad para criticar la desigualdad que existe en los sueldos de los actores y actrices en Hollywood.

Todo ello tras conocerse que ganó mucho menos que sus coprotagonistas masculinos en "American Hustle" (Escándalo americano), mientras que en 2021 recibió 5 millones de dólares menos que Leonardo DiCaprio en "Don’t Look Up”" (No miren arriba).

"No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo [DiCaprio] por tener vagina?", declaró en la revista.

Por otra parte, y en relación a su primer hijo, mencionó que junto a su esposo -el galerista de arte Cooke Maroney- tuvieron un niño al que llamaron Cy, en honor a uno de los artistas favoritos de su pareja, el pintor estadounidense Cy Twombly.

Instagram @pampitaoficial Lee También > Pampita expresó su dolor tras muerte del padre de Benjamín Vicuña: "Es un momento muy triste"

Además, reveló que sufrió dos abortos espontáneos antes de dar a luz a su hijo en febrero de este año. Lawrence dijo que quedó embarazada a los 20 años y "tuvo un aborto espontáneo sola en Montreal".

Luego volvió a quedar embarazada durante el rodaje de la comedia de Netflix ("Don’t Look Up") y sufrió un segundo aborto espontáneo.

Jennifer Lawrence estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama "Causeway", que se estrena el 4 de noviembre por Apple TV.