Jennifer Lopez reveló imágenes nunca vistas de su boda con Ben Affleck: "El mejor sueño"

La cantante compartió de manera oficial no solo las imágenes de la fastuosa boda con el actor, sino también lo que sintió esa noche mágica.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas el pasado mes de julio, sin embargo, la boda con invitados se llevó a cabo el 20 de agosto en una finca de Georgia y duró tres días.

Si bien las primeras fotos que salieron a la luz de la boda fueron tomadas por paparazzis, ahora la cantante -a través de un newsletter en su sitio web - mostró fotografías oficiales del la ceremonia y contó algunas cosas privadas del enlace.

Según su relato, todo estuvo lleno de detalles, de significativas elecciones y de referencias a los planes de boda que hicieron hace dos décadas. "Ben y yo hablamos de True Companion de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", dijo la artista.

Sin embargo, no fue ese el primer tema que interpretó sino 'The Things We've Handed Down', que sonó mientras la novia caminaba al altar con sus dos hijos y los tres de su pareja precediéndola.

"Algunas heridas se sanaron ese día y de nuestros hombros se levantó la carga del pasado. Cerramos el círculo y no como lo habíamos planificado. [Fue aún] mejor. El mejor sueño", aseguró Lopez.

AFP - Shakira y Gerard Piqué Lee También > Pique se hartó y habló de su quiebre con Shakira: denunció acoso y dice que tomará acciones legales

La intérprete de "On the Floor" también dijo, sin dudas, que "esa noche realmente fue el paraíso". Al día siguiente, se reunieron todos los invitados para un delicioso brunch junto al lago. Todo bajo la supervisión de la cantante, quien estuvo asesorando cada detalle de su boda.

"¡Lo diseñé y podría hablar fácilmente de él durante días! Quería que cada día tuviera su propia personalidad pero que encajara en el entorno en el que estábamos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic", dijo.

Lopez terminó su carta haciendo un balance de lo que ha sido su relación con Affleck con unas sentidas palabras: "Hace años, no teníamos idea de que el camino por recorrer significaría navegar por tantos laberintos y albergar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido felices".