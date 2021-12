Jhay Cortez reveló en televisión cuánto dinero tiene en el banco

El puertorriqueño que canta el hit "Dákiti" junto a Bad Bunny participó en el programa La Resistencia, donde también le consultaron sobre su vida sexual.

La canción "Dákiti" fue una de las más exitosas en el plano comercial durante 2020 y bien lo sabe Jhay Cortez, el puertorriqueño que saltó a la fama global gracias a esa colaboración con Bad Bunny, amo y señor de los rankings.

En una entrevista distendida ofrecida al programa español La Resistencia, Jhay Cortez aludió a su repentino despegue y se le hizo una pregunta de esas que calan hondo, ¿cuánto dinero tienes en el banco?

El conductor del espacio, David Broncón, le explicó a Cortez que la pregunta era común para todos los invitados, pero Cortez estuvo lejos de querer evitarla.

¿Cuánto dinero tiene Jhay Cortez?

"Un billón", dijo primero ante las risas de los presentes y un "no se lo cree nadie" del anfitrión.

Hay días que es OBLIGATORIO preguntar las preguntas clásicas. #LaResistencia @jhaycortez pic.twitter.com/GivlI36ZGO — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 1, 2021

"No mentira, mentira", excusó Cortez antes de dar su respuesta real y definitiva: "Más de nueva cifras".

Entonces, por lo que sabemos hasta el momento, se puede decir que a diciembre de 2021, el patrimonio de Jhay Cortez es de miles de millones de dólares. Nada mal.

Después de la revelación de Jhay Cortez la conversación se puso más íntima y le preguntaron él número de relaciones sexuales que había sostenido en los últimos 30 días.

Cortez, confundido, preguntó la hora y luego dijo "como a la una de la tarde".

"Ah, tú has entendido la última vez que has tenido relaciones sexuales. Pues la otra pregunda me da igual ya. Me alegro mucho por ti", cerró Broncano.