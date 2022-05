Johnny Depp aparece en show con guitarra a horas del veredicto del juicio con Amber Heard

El intérprete de "Piratas del Caribe" fue captado participando del concierto de su amigo Jeff Beck.

Para este martes se espera el veredicto del largo conflicto legal entre Johnny Depp y Amber Heard. Lo cierto, es que a un día del dictamen, el actor fue captado tocando guitarra y cantando.

Así lo consignó el reconocido medio especializado, The Guardian. El intérprete de "Piratas del Caribe" fue captado participando del concierto de su amigo Jeff Beck.

Depp subió al escenario el domingo en Sheffield, Inglaterra, donde interpretó Little Wing de Jimi Hendrix y What’s Going On de Marvin Gaye. A su vez, tocó Isolation de John Lennon.

Según se ve en una serie de registros difundidos en redes sociales, el actor se mostró tranquilo y haciendo música en el show, uno de sus principales pasatiempos.

El Sr Depp dijo “Me voy a relajar” 🛩🛩 Directo a Inglaterra.#JohnnyDepp enloqueció a fans, tras aparición sorpresa en un concierto en Sheffield City Hall, en Inglaterra. para el show de su colega Jeff Beck 🎸 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zxfdMlyTdj May 30, 2022

En las imágenes se le ve con una boina de brillantes, un pantalón negro y camisa blanca.