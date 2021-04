Jorge Zabaleta reveló que su esposa sufrió violenta encerrona: atropelló a delincuente para escapar

Según relató el actor en un "en vivo" en Instagram, su esposa "llegó muy nerviosa a la casa, al borde del desmayo".

Este domingo, Jorge Zabaleta sorprendió a sus seguidores en un 'en vivo' en Instagram al contar que su esposa, Francisca Allende, había sufrido una encerrona en Lo Barnechea, momentos antes de comenzar el 'live' en la red social.

En el espacio, que es un nuevo programa online (Cuento Corto) donde comparte rol con Francisco Saavedra, se tomó un momento para relatar la delicada situación.

"Mira, yo traía un cuento corto que no lo voy a contar porque paso hoy día algo muy muy fuerte", dijo el actor y agregó: "Cinco delincuentes la intimidaron, por el hecho de ser mujer, porque buscan que sus víctima sean mujeres", relató sobre la encerrona.

"Ella quedó muy mal. Gracias a Dios, no le pasó nada", comentó para luego decir que pudo escapar de la situación gracias a la persona que conducía delante de ella que se movió y dejó un espacio libre.

"Encontró una ventana, cuando le hicieron la encerrona, porque ella pensó que el auto que estaba al frente era de estos tipos pero no. El auto que estaba al frente vio todo esto y cuando se movió ella vio este espacio para poder arrancar, aceleró y arrancó", detalló.

Y añadió: "En el momento de arrancar, mi mujer, golpeó con el auto a uno de los delincuentes. Le pega, el tipo se cae, voló más que se cayó, y logró salir".

Según Zabaleta, su pareja "llegó muy nerviosa a la casa, al borde del desmayo".

"Me dice tiritando: 'Me hicieron una encerrona. Me querían robar el auto'", precisó sobre el hecho e hizo una reflexión: "Nosotros no tenemos un auto nuevo. El auto de mi mujer es un auto que tiene once años e igual le hicieron una encerrona. O sea, da lo mismo. Hoy día se roban todo. Se roban lo que sea. No importa qué. La hue… es robar", cerró.