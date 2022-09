Joven dio 10 razones por las que no quiere ser madre y se volvió viral: "No me gusta ese desastre"

Lorella Palmer, de 23 años, asegura que preferiría enfocarse en hacer crecer su negocio en vez de dar a luz a un bebé.

Una británica, de 23 años, compartió en su cuenta de TikTok un video en donde da a conocer sus razones por las cuales decidió no tener hijos, provocando así un gran debate entre los cibernautas.

El registro se hizo viral, principalmente por el debate que generó que alguien tan joven haya decidido no tener hijos .

Se trata de Lorella Palmer, una joven empresaria que explicó en 10 motivos por qué no quiere ser madre.

"Soy egoísta, los hijos son caros, la imagen de mi cuerpo, el mundo es un lugar malo y la salud mental", fueron las primeras cinco razones que narró en el video.

Luego agregó: "Traumas familiares, lo desordenados que pueden ser, odio la televisión para niños, son molestos, no quiero".

La mujer que reside en Londres brindó una entrevista a The Mirror y allí expresó: "Los niños son simplemente molestos. En todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran".

"Cada vez que veo a un niño, solo tienen mocos alrededor de la nariz y alrededor de la boca. Hay baba, tienen comida por todas partes y los dedos pegajosos", añadió.

Por otra parte señaló que "simplemente, están viviendo su mejor vida, están siendo niños, pero solo quiero usar un vestido color crema y no preocuparme. No me gusta ese desastre".

Según detalló, sus máximas preocupaciones se centran en su físico y en el dinero que debe tener para criar a un hijo. "¿Por qué querría sacar algo de mi y expandir mi estómago? Además, los niños son caros. Sé lo que es crecer bastante pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño", expresó.

Palmer, que además es abogada -graduada en la Universidad de Portsmouth- concluyó: "Soy la única hija de mi papá y él ha dicho que quiere ser abuelo. Tener hijos definitivamente sería la prioridad más baja en mi vida. No necesito hijos para sentirme realizada".