Juego del calamar: un número de teléfono aparece en la serie y su dueño no para de recibir llamadas

Un aspirante a la presidencia de Corea del Sur ofreció comprar el famoso número telefónico.

Una de las series más exitosas en Netflix es la producción coreana "El Juego del Calamar" o Squid Game, que fue estrenada el pasado 17 de septiembre en la plataforma de streaming.

En nueve capítulos de cerca de una hora cada uno, el director de la serie Hwang Dong-hyuk nos presenta a un grupo de 456 personas con problemas económicos que deberán enfrentar una serie de mortíferos juegos infantiles.

Un misterioso hombre entrega tarjetas con un número de teléfono de ocho dígitos a la gente y les dice que llamen si quieren participar en un juego en el que los participantes arriesgan la vida para ganar una gran cantidad de dinero. Ahora, el dueño de ese número en la vida real recibe miles de llamadas y mensajes de texto al día.

"Nunca había visto 'el juego del calamar', pero pensé que era solo una llamada de 'spam'. Solo me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó", declaró el dueño del número al medio surcoreano MBC

Por otro lado, según informa el medio Hankook Ilbo, la productora de la serie se ha puesto en contacto con el propietario del número para "resolver el problema de manera amistosa".

Luego de hacerse conocido el problema del hombre, Huh Kyung-young, jefe honorífico del Partido Nacional Revolucionario y aspirante a la presidencia de Corea del Sur, ofreció comprar el número en unos 85 mil dólares (más de 68 millones de pesos chilenos).