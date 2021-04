Justin Bieber es acusado de apropiación cultural luego de cambiar radicalmente de look

El cantante de 27 años, debutó con rastas en Instagram el domingo, compartiendo varias imágenes de su controvertido nuevo peinado, por el cual se le acusó de "insensibilidad racial".

Justin Bieber enfrenta una vez más acusaciones de apropiación cultural por su cabello.

El cantante de 27 años, debutó con rastas en Instagram el domingo, compartiendo varias imágenes de su controvertido nuevo peinado que provocó llamadas de insensibilidad racial.

Instagram Lee También > Justin Bieber lanza su sexto álbum "Justice" y el video del single "Peaches"

Según consignó USA Today, para las personas de color, el cabello natural no se considera moderno ni de vanguardia. A menudo es objeto de discriminación y vigilancia. En 2020, un adolescente de Texas fue suspendido de clases por negarse a cortar sus rastas. En 2019, un luchador de la escuela secundaria de Nueva Jersey tuvo que cortar sus rastas para evitar perder el combate. En 2015, en la alfombra roja de los Oscar se mencionó que las rastas de Zendaya olían a "aceite de pachulí y hierba".

Locs, que comúnmente se conocen como rastas, un término que tiene una connotación históricamente negativa, es un estilo en el que el cabello se bloquea en espirales fusionadas con el tiempo. El peinado ha sido usado tradicionalmente por personas de color a lo largo de la historia.

Aunque Bieber ha dicho anteriormente que está "muy influenciado por la cultura negra" y recientemente ha utilizado su plataforma para defender la igualdad racial, algunos usuarios de las redes sociales dijeron que Bieber dio "1.000 (pasos) hacia atrás" con su cabello "totalmente ofensivo e irrespetuoso".

"Escucha @justinbieber, no me importa cuánto tiempo me gustas, esto es una apropiación cultural y no me gusta", tuiteó un usuario. "Justin, ¿cómo vas a predicar que eres un defensor de los negros y luego seguir apropiándote de ellos? Haz que tenga sentido, amigo".

Un usuario de Instagram comentó en la publicación de Instagram de Bieber: "Es realmente decepcionante verte con rastas, pensé que te habías educado a ti mismo".

Otros han defendido el peinado de Bieber, diciendo que debería ser libre de expresarse como le plazca.

"Déjelo peinarse como quiera. La gente puede elegir el peinado que quiera", tuiteó un usuario.

En junio, Bieber admitió que "se benefició de la cultura negra".

"Mi estilo, cómo canto, bailo, actúo y mi moda han sido influenciados e inspirados por la cultura negra", escribió Bieber en Instagram el 6 de junio. "Estoy comprometido a usar mi plataforma este día para aprender, para hablar sobre la injusticia racial y la opresión sistémica, y para identificar formas de ser parte de un cambio tan necesario".