La cifra que tendrá que pagar Kanye West a Kim Kardashian por la manutención de los hijos

En un reciente acuerdo de divorcio, ambas celebridades fijaron cómo será la custodia de sus hijos en común y establecieron una cuota alimentaria.

Luego de meses de negociación tras su separación, la modelo Kim Kardashian y el reconocido cantante, Kanye West, llegaron a un acuerdo de divorcio estableciendo un pago mensual.

En específico, el rapero estadounidense deberá pagar 200 mil dólares mensuales como cuota alimentaria para sus hijos. Además la expareja fijó en la mediación cómo sería el régimen de custodia y visita de los menores.

Cabe recordar que fue a inicios de 2021 cuando se dio conocer la noticia de que la empresaria le pidió el divorcio West, asegurando que ya no podían seguir juntos por "diferencias irreconciliables".

Según consignaron medios especializados como, E! News, el cantante no solo pagará la importante suma mensual a la modelo. A su vez, el acuerdo de divorcio estableció que debe hacerse cargo de la mitad de los gastos médicos, educativos y de seguridad de sus hijos.

"Deseo mucho divorciarme. Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que yo quiero poner fin a nuestro matrimonio, incluso si no lo hace", declaro Kim en documentos publicados por el citado medio el 24 de febrero de este año.

Fue en 2014 cuando Kardashian contrajo matrimonio con el rapero tras dos años de relación. Pasados los años y llegado el 2020, West fue acusado de insultar a la empresaria; todo tras su candidatura presidencial republicana por la Casa Blanca.

La modelo tiene en común cuatro hijos con el intérprete de "Donda": North, de nueve años; Saint, de seis; Chicago, de cuatro; y Psalm, de tres.