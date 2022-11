Productor chileno Magicenelbeat se quedó con un Grammy Latino por colaboración en disco de Bad Bunny

En el disco, el joven oriundo de San Bernardo se hizo cargo de la pista número 18: 'Un coco', en cuya letra Bad Bunny menciona a Chile.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se consagró como uno de los grandes favoritos en la 23ª edición de los premios Grammy Latinos que se llevó a cabo este jueves en Las Vegas al llevarse cuatro gramófonos.

El cantante, ausente de la fiesta por estar en la gira de su salvajemente popular "World's Hottest Tour", se llevó el premio a la Mejor fusión/interpretación urbana con "Tití me preguntó", mientras que con "Lo siento BB:", junto a Julieta Venegas y Tainy, conquistó la "Mejor interpretación reguetón".

Pero el triunfo del puertorriqueño salpicó a un chileno , por lo que oficialmente un músico nacional también logró quedarse con un Grammy Latino.

Se trata del productor chileno Magicenelbeat (Joaquín Calderón, 23 años), quien fue nominado en el marco de su colaboración en el disco 'Un verano sin ti' del 'conejo malo', en las categorías 'Álbum del Año' y 'Mejor Álbum de Música Urbana'.

En el disco, el joven oriundo de San Bernardo se hizo cargo de la pista número 18: 'Un coco', en cuya letra Bad Bunny menciona a Chile.

Sobre este galardón se refirió en Instagram el propio Magicenelbeat, señalando que le llevó 10 años cumplir este gran sueño. Además agradeció a todos los que creyeron en él, en especial a su familia.

"Después de 10 años intentando cumplir mis sueños, las cosas comienzan a darse. Sé que para algunos productores quizá no sea motivo de publicar o escribir un gran testamento", comenzó diciendo el productor musical.

Y agregó: "Pero yo vengo de Chile, un lugar al final del mundo donde es tan difícil vivir de los sueños, donde muchas veces me miraron en menos por hacer música, por eso y por todo lo que me he jodido es que me siento feliz, pero sobre todo porque este logro es de todos nosotros como industria chilena, nosotros que venimos del -100 y soñamos todos los días con lograrlo".

"Gracias a mi familia por creer en mi y por supuesto a mi equipo @nico_jblu @rimaspublishing por todo el support y la confianza, esto recién comienza. PD: mamá, te dije que me iba a ganar un Grammy algún día", concluyó.