Karen Bejarano habló sobre la filtración de fotos íntimas: "Lo peor que tenido que enfrentar"

La ex chica Mekano se refirió a complejo momento que vivió al ser víctima de hackeo de sus cuentas personales y cómo este episodio impactó a su familia.

Durante la última edición del programa de CHV "Podemos Hablar", la ex chica Mekano, Karen Bejarano, recordó el momento que vivió junto a su familia luego de sufrir la divulgación de fotos íntimas de ella en 2017.

En la conversación, la cantante fue consultada por las declaraciones de su esposo, Juan Pedro Verdier, quien dijo sobre el episodio: “Primero me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar , busqué donde conseguir un arma para ir a matar a esa persona. Y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida linda“.

Al respecto, Karen Bejarano señaló el impacto psicológico provocado: "Recuerdo ver a Juan Pedro en esas condiciones y ha sido de lo más difícil que me ha costado vivir".

"Juan Pedro… se transformó en un ente. Durante cuatro días no durmió, él buscaba en la internet todo lo que existía respecto a esto, pedía a los portales que bajaran la noticia, buscaba los comentarios y quería ir a buscar a toda esa gente”, comentó la ex chica Mekano

Luego Bejarano relató que, “durante mucho tiempo me sentí culpable de haber tenido una intimidad con mi pareja y que lamentablemente hubiese gente (…) que sea capaz de hacer algo como eso, no solo pedir plata porque eso ya da lo mismo, sino que jugar con los sentimientos de que van a ir a buscar mi hijo al colegio, porque sabían mi dirección, tenían todo de mi”.

Luego Bejarano enfatizó en que, “no se lo doy a nadie, porque es la situación, por lejos, más angustiante que he tenido que enfrentar en mi vida”.