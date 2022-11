Karol Lucero contó la locura que hizo con Joaquín Méndez: se casaron y ahora deben separarse

En un nuevo capítulo de 'Juego textual', este martes, Karol Lucero reveló que el próximo año contraerá matrimonio con su novia María Francisca Virgilio.

Fue en este contexto que el comunicador comentó que si bien dará un gran paso en 2023, él ya está casado , lo que tomó por sorpresa a las panelistas del programa.

En la sección "Cara a cara", Yazmín Vásquez le realizó una serie de preguntas a Karol y entre ellas le mencionó lo del matrimonio. El ex Yingo contó que para un viaje que realizó a Las Vegas junto a Joaquín Méndez, su colega en 'Mucho Gusto', se casaron en una ceremonia presidida por Elvis Presley, donde él se vistió de novia.

"Esto tiene un por qué, hay un fin detrás de todo esto. Nosotros tenemos una muy linda amistad con Joaquín (...) estuvimos conversando y dijimos 'qué hacemos', y en el estado de Nevada nosotros estamos casados, entonces cualquiera de los dos que se fuese a casar posteriormente con sus parejas, nosotros tenemos que ir a divorciarnos a Nevada", explicó Lucero.

