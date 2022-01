Kel Caderón deslumbró con osado vestido en matrimonio de Trinidad de la Noi

La hija de Raquel Argandoña remeció las redes sociales con su osado look.

Este sábado fue el matrimonio religioso de Trinidad de la Noi con Cristóbal González en una ceremonia en la que también estuvo la influencer y licenciada en Derecho Raquel ‘Kel’ Calderón, junto a su actual pareja.

Kel se preparó con todo para el matrimonio de la modelo , y expresó en Instagram "yo voy saliendo de casa para acompañar a la rubia más linda del mundo, a dar el sí al amor de su vida"

Para la celebración la influencer le hizo un cambio de look a su cabello, pasando de un castaño a un rubio.

"Hace años que no le hacía nada a mi pelo, siempre lo he tenido natural y castaño pero hace unos meses con Enrique López decidimos empezar un cambio. Mi pelo es muy finito, es súper fácil de dañar, por eso solo confío en las manos de Enrique para que trabaje mi color. Vamos a ver dónde termina esto, ¿Qué tan rubia me terminara dejando jaja?", aclaró en su cuenta de Instagram.

A la ceremonia fue junto a su pareja, Alfredo Torrealba, el cual público en Instagram una foto de ambos. “Matrimonio de trinidad de la Noi y Cristóbal González con la mujer más linda de chile Kel Calderón”

La influencer, además, colgó registros de lo que fue la ceremonia que habría tenido lugar en la Viña Santa Rita.