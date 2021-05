"Para que la gente lo baile": Kidd Tetoon se salta al reggaetón en el single de su primer disco

Se trata de la primera producción lanzada por el artista nacional tras ser sorprendido en una reunión que no cumplía los aforos permitidos en Vitacura.

El artista chileno de música urbana, Kidd Tetoon, lanzó este jueves “Party de Gangster”, el sencillo con el que encabeza su primer álbum.

El mes pasado el intérprete nacional protagonizó una polémica tras ser sorprendido en una reunión que no cumplía con los aforos máximos permitidos en la comuna de Vitacura. Al cabo de unas horas, aclaró que él no fue detenido, pero sí dos miembros de su equipo. Según la versión del joven, se encontraban preparando música y no en una fiesta. De todas maneras, pidió disculpas "por no respetar las normas sanitarias".

La producción musical fue compuesta con colaboración de Ithan NY y, al respecto, Kiddtetoon apuntó que “hace mucho tiempo quería sacar un reggaetón y golpear duro con un buen perreo, para que la gente lo baile y goce”.

La revelación de la canción incluyó un videoclip que colgó en YouTube y, en esa línea, el artista apuntó que “en el video pudimos jugar con colores y darle nuestro estilo y flow a la producción (…) queremos es que la gente vacile este tema donde ellos quieran”.