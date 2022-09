Kika Silva confirmó fin del romance con su pareja estadounidense: fue por temas de salud

La influencer dijo que si bien el término fue reciente, no había querido contar nada al respecto porque es un tema delicado.

Francisca 'Kika' Silva contó en entrevista con la revista Sarah, que se encuentra completamente soltera, tras haber terminado su relación con el estadounidense Timothy "Tim" Burton, heredero de una marca multinacional de artículos para deportes extremos.

En detalle, la modelo apuntó a que el quiebre no se debió a problemas en la convivencia, incluso dijo que "no terminé por falta de amor" .

"Acabo de terminar mi relación, de hecho, es algo que no he comentado a pesar de que me lo preguntan harto por redes sociales", mencionó, destacando a que todo se debió a "un tema mayor de salud".

Según reveló, la situación "no ha sido fácil y me ha tocado como aprendizaje".

"Hay un tema de salud de por medio, y eso es lo que me emociona más que terminar, porque tengo una relación muy linda con él, puedo llamarlo, puedo verlo, puedo hablar con él sin problema", expresó la influencer.

Instagram @mariteematus / @kingarturo23oficial Lee También > "Ya bajé los brazos": La dura respuesta de Marité Matus sobre relación de Arturo Vidal con sus hijos

Si bien no quiso ahondar en los motivos del fin de la relación, insistió en que fue por un tema de salud. "No ha sido fácil y no lo cuento por protegerlo a él y por no exponer su vida, entonces es algo complicado", aseguró Silva.

Pese a esto, Kika dijo estar muy feliz. "Siempre he creído que todo nos pasa por algo, y en el día a día siempre tenemos obstáculos, pero siempre es por algo, y es bueno tener claro que se superan", concluyó.