KRÜ Esports cayó ante FPX en su primer partido de VALORANT Champions 2022

TROPEZÓN NO ES CAÍDA!



0-2 finaliza la serie vs @FPX_Esports pero nuestra historia en #VALORANChampions acaba de comenzar!



Nos vemos el LUNES! @XERXIAESPORTS we are coming for you 🤟😈



BORA KRÜUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU pic.twitter.com/vG9rlVulxm