Vinculan a L-Gante con tiroteo y manager estalla contra autoridad y periodistas con amenazante video

El cantante de cumbia fue relacionado en Argentina con el tiroteo entre barras de Alem y Luján, donde murió un hincha de 18 años.

El cantante argentino de cumbia L-Gante, quien en abril pasado visitó nuestro país para trabajar junto a Marcianeke , fue involucrado en el tiroteo entre barras de Alem y Luján, donde murió un hincha de 18 años.

Frente a esto su representante, Maxi El Brother, estalló en las redes sociales con un amenazante mensaje contra Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la fiscal que lleva adelante la causa y los periodistas que hablaron del cantante.

“¡¡¡Al que le interese que lo vea!!! ¡El que habla nunca sabe y el que sabe nunca habla!”, escribió el amigo del creador de la Cumbia 420 en su publicación en Instagram.

En el video, Maxi El Brother comenzó sus descargos: “Ni Elián (L-Gante) sabe que estoy haciendo esto, pero ya me tiene podrido todo el periodismo, la gente que habla pelotudeces, la prensa que da vergüenza y algunos políticos”.

“Lo están vinculando a Elián con el tiroteo entre barras y tienen que ser responsables con lo que dicen. Berni, que no sé qué cargo tiene ahora, dejando en tintes que tiene que ver algo con algún famoso de la zona y enseguida el periodismo salió a decir que era L-Gante”, continuó, visiblemente enojado.

“Dejen de responsabilizarlo de cosas idiotas, sean conscientes de lo que dicen. No afirmen, pregunten... No tienen respeto de que murió un pibe. La fiscal (Laura Cordiviola), este Berni y el periodismo que lo está vinculando a Elián yo se los digo: él no tiene nada que ver”, afirmó.

“Yo se los juro y les prometo: esto llega a traerle algún problema y yo me voy a encargar de que no puedan hacer su labor los periodistas. Me tienen harto, cansado, y lo digo con total responsabilidad y me hago cargo”, amenazó.

Finalmente, Maxi El Brother profundizó su amenazante mensaje y señaló que “tanto al periodismo, como a los políticos y la Justicia que se quieren colgar de Elián para tener un titular: sean responsables con lo que dicen porque pueden llegar a traernos problemas y a mí me corre sangre por acá (se señala las venas) y si me tocan lo que amo la verdad es que no sé cómo puedo llegar a reaccionar”.

“A la fiscal que está diciendo estupideces, a Berni y al periodismo se las hago corta. ¿Le quieren arruinar la vida a un artista de 22 años ? Sean responsable con lo que dicen, porque así como a nosotros nos miden con una vara que es la equivocada, yo voy a empezar a medir con la misma vara a todo el mundo”, agregó.

“¡Pónganse las pilas porque cada cosa que dicen puede llegar a traernos un problema a nosotros que no nos metemos con nadie! Y si yo llego a tener un problema me la voy a agarrar con la gente que está hablando idioteces”, cerró.

Sobre los dichos que provocaron el enojo del manager de L-Gante, Berni aseguró que hay “un famoso” involucrado en el asesinato de Joaquín Coronel, el hincha de Luján que fue baleado a la salida del clásico de Primera C ante Alem.