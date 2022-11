La dura respuesta de Daddy Yankee tras acusaciones de Don Omar: "Es lamentable"

El rey del "Barrio Fino" rompió el silencio a más de un mes que Don Omar revelarA los detalles de por qué nunca fueron amigos.

Fue a principio de octubre de este año cuando Don Omar realizó duras declaraciones contra Daddy Yankee en una entrevista a El Chombo, productor y DJ panameño, donde reveló los detalles del por qué no son amigos.

En la conversación, el intérprete de "En su nota" aseveró que su rivalidad comenzó en 2013 cuando quería realizar una gira llamada "Don versus Don". Fue allí cuando le pidió ayuda a Raphael Pina -productor de "King Daddy"-, quien le recomendó hacer el tour pero junto a Daddy Yankee para hacer historia.

Es en este contexto que, a más de un mes de los dichos de Don Omar, el creador de "Barrio Fino" rompió el silencio, asegurando que las palabras del "señor de la noche" son "lamentables".

"Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó . Eso duele. ¿Tú sabes qué es que pase el tiempo y digas 'Te quitaste'? No hay excusa. Entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación", comenzó señalando el pionero del género, en una reciente entrevista con Alofoke Radio FM.

Concluyó: "Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes que en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo".