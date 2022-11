“La Flecha”: La Plaza del Puma sorprende con nuevo EP

La banda de Giancarlo Valdebenito, hermano de la comediante Natalia Valdebenito, estrenó música post pandemia con letras cargadas de crítica social.

Tienen al menos 10 años de existencia y publicaron su primer material post pandemia. Se trata de La Plaza del Pluma, la banda de Giancarlo Valdebenito, hermano de la comediante Natalia Valdebenito.

Con letras cargadas de crítica social y política, la agrupación “conecta directamente siendo nosotros parte de una voz y minoría, que de un principio ha dejado claro su visión política y social, desde el lugar que nos ha tocado habitar", señala Giancarlo.

The Walking Dead Lee También > Creadora de "The Walking Dead" avisa que final de la serie será polémico

El contrabajista, cantante y compositor, agregó que la banda “nace desde la inquietud de querer crear un proyecto musical que me permitiera experimentar libremente en la composición y en la lírica, con los géneros musicales que más me identifican y que he tenido la suerte de interpretar”.

"Caras”, “Vivas”, “De Verdad” y “Amanece” entregan un viaje de sonoridades en las que se pueden rescatar la música popular de raíces sudamericanas, el rap y el jazz.

La Plaza del Puma, a la fecha, estrenó cuatro producciones: debutaron con “El Sueño Puro” en 2013, grabado y producido por Chalo González; seis años más tarde, estrenaron “El Día de las Muertos”; en 2020 estrenaron su último álbum “Valle de los desilusionados” y hoy estrenan su primer EP “La Flecha”.