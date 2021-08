Insólito: Ladrón roba en local comercial y besa a la cajera para evitar sospechas

El sujeto ingresó al local con arma en mano para hacerse de un botín y, tras percatarse de la presencia de otro cliente, decidió besar a la víctima para no ser descubierto.

Un ladrón fue captado protagonizando una insólita artimaña para cometer un atraco en un local comercial en el sector de Rafael Castillo, en Argentina.

El hombre, al realizar el robo, besó a su víctima para que otras personas no sospecharan de sus reales intenciones. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

En la escena se ve al sujeto ingresando con arma en mano y al percatarse de la presencia de otro cliente decide acercarse a la trabajadora del lugar y darle un beso para huir con dinero que sacó de la caja.

Según consignó Telefe, el ladrón amenazó con el arma de fuego a la cajera para que le entregara lo recaudado del día y, tras esto, le dio el beso.

Tras hacerse conocido el hecho, se reportó que el tipo ya ha cometido robos en otros locales comerciales cercanos y, por lo mismo, se han colocado fotos de él en distintas vidrieras para alertar a los visitantes.

"Una queda inmovilizada realmente. Me pidió todo, siempre con violencia (…) me pide que lo salude, me saluda. Un desastre", señaló la víctima del robo, quien reconoció que apenas llegó al local la amenazó con un arma de fuego.

Por lo pronto, se desconoce el paradero del sujeto.