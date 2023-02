Streamer coreana sufrió robo de su teléfono en Chile durante live: le había pasado en Argentina

Jinnytty compartía nuevamente con sus seguidores su recorrido por Santiago, cuando un sujeto en moto se acercó y le arrebató el equipo.

La streamer coreana Jinnytty sufrió hace poco más de dos semanas el robo de su celular en su primer día en Argentina , un hecho que se volvió viral debido a que la joven transmitía en vivo en Twitch cuando un ladrón le arrebató su teléfono, mientras caminaba por Avenida Corrientes hacia el Obelisco, en Buenos Aires.

Un viaje que seguramente no olvidará. Sobre todo porque, ahora de visita en Chile, volvió a ser víctima del robo de su celular en nuestro país.

La streamer compartía nuevamente con sus seguidores –más de 270 mil en Instagram y casi un millón en su canal de Twitch– su recorrido por Santiago, en la región Metropolitana, cuando un sujeto en moto se acercó y le arrebató el teléfono, sin saber que transmitía en vivo y que estaba siendo grabado.

A través del chat del live, los seguidores de la joven asiática comenzaron a pedirle al ladrón que le devolviera su celular. Ella también escribió en su cuenta de Twitter: “¿Puedes devolverme mi teléfono?”, compartiendo el registro del robo.

Can you please give my phone back FeelsWeirdMan pic.twitter.com/uCE60tUO0r — TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 4, 2023

Incluso detalló en otra publicación que “el cordón estaba envuelto alrededor de mi brazo y estaba sosteniendo el teléfono de transmisión con tanta fuerza, porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono, pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió”.

Lanyard was wrapped around my arm and I was holding the streaming phone so tight because I know there can be thieves who steal phone but he snatched really hard out of my hand and lanyard broke as well :( pic.twitter.com/kAqzwnxq9z — TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 4, 2023

Destacar que su mala experiencia en Buenos Aires tuvo un final feliz, porque la streamer pudo recuperar su equipo. Algo que, aparentemente, no ocurrió en nuestro país.

De cualquier manera, Jinnytty tuvo palabras de agradecimiento y escribió que “a pesar del incidente del teléfono, me alegro de haber conocido gente y lugares hermosos en América del Sur. Conocí a mucha gente genial, también gracias por todos los guías y personas que me ayudaron durante todo el viaje”.