"Es lo mejor para ella": Lisandra explicó por qué decidió no mostrar el rostro de su hija en redes

La modelo cubana le contestó a una usuaria en Instagram que la decisión fue tomada en conjunto con su pareja, el bailarín Raúl Peralta.

En mayo pasado, Lisandra Silva se convirtió en madre por segunda vez de su hija Leiah Livli. La pequeña es fruto de la relación entre la cubana y el bailarín nacional, Raúl Peralta, quienes además son padres de Noah.

En medio de la maternidad, Lisandra ha estado en contacto directo con sus seguidores en redes sociales, a quienes mantiene al tanto de todo lo que está pasando con su familia.

Es en este contexto que cada vez que puede, responde a algunas preguntas de sus fans que quieren saber cómo está ella y la menor de la familia .

En una dinámica de preguntas y respuestas, una seguidora le consultó a la modelo cubana por qué no muestra el rostro de la pequeña en redes sociales.

Silva respondió que es una decisión que tomaron junto a su pareja previamente a que naciera. "Muchos me preguntan por qué no muestro su carita, y la verdad es que no siento la necesidad de mostrarla", declaró.

"¡Tomamos esa decisión antes que naciera! Y creo que es lo mejor para ella. ¡Estoy completamente enamorada!", expresó la exchica reality.

En relación a otros temas ligados a la bebé, Lisandra comentó que "toma mucha leche. Me atrevo a decir que más que Noah, pero es más tranquila", y añadió que "duerme muy bien, algunos días mejor que otros, pero la mayoría de las noches se queda tuto alrededor de las 23:00 horas, y se despierta unas tres o cuatro veces a tomar papa".

