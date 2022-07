"Ahora se llama Kai": Pamela Villalba reveló que su hijo con Remigio Remedy transicionó de género

La actriz participó en un programa de televisión donde contó detalles de su núcleo familiar. En la instancia dijo que su hijo menor ya hizo los trámites en el Registro Civil para el cambio de género.

Pamela Villalba brilló en las teleseries a fines de los '90 y prinicipios de los 2000. Actualmente, está retirada de la televisión, dedicándose al teatro y a su carrera como médico veterinario.

Si bien su foco ahora es otro, esto no impidió que quisiera participar en la "Divina Comida" (CHV), donde junto a Gianfranco Marcone (Canal 13), el cantante Cristóbal y Daniela Palavecino, formaron un nuevo grupo de comensales.

En el espacio, la actriz habló su vida familiar y amorosa . En este sentido, recordó cómo empezó su historia de amor con Remigio Remedy, con quien compartió en varias producciones. Además, detalló que llevan 23 años juntos y tienen 5 hijos entre los de él, los de ella y en conjunto.

"Entre los tuyos, los míos y los nuestros, tenemos 5 hijos. Son dos hombres, una mía de antes que es la que tiene nuestro nieto, y después tuvimos dos hijos con Remigio, la Amaranta y el menor, que tiene 19".

Sobre su último hijo, Villalba hizo una importante revelación: contó que actualmente se llama 'Kai' porque está en proceso de cambio de género. "En el fondo tenemos una hija y un hijo", expresó.

Sobre lo mismo, la actriz detalló que "fuimos al Registro Civil e hicimos el cambio de género con cambio de nombre pero se demora aproximadamente 40 días a que te dé el carnet".

"Quiero que parta la universidad con su género y carnet nuevo, porque influye en muchas cosas", agregó.

Sobre el proceso de transición, Pamela señaló que todo fue decisión de su hijo. "No me he metido en nada, estos son procesos personales", afirmó y agregó: "De repente, escucho a amigas hacerse problema con cuestiones que tienen que ver con el tránsito personal, uno no se puede meter".