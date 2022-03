Lisandra Silva reveló cuáles son sus miedos a dos meses de dar a luz

La modelo se encuentra en la semana 29 de embarazo de su segunda hija Léiah, quien será la hermana menor de Noah, su primer hijo.

Lisandra Silva es una de las futuras madres más influyentes de las redes sociales. La influencer se encuentra en la semana 29 de embarazo de su segunda hija Léiah, quien será la hermana menor de Noah, su primer hijo.

A la joven le gusta compartir todos los detalles de su gestación con sus seguidores de Instagram. Fue en una ronda de preguntas a través de sus stories donde contó algunos de sus miedos a dos meses de dar a luz.

"Yo tuve a mis hijos casi por un añito de diferencia y es complicado. ¿Cómo crees que será para ti?", le preguntó una seguidora.

Ante esto, la exchica reality contestó que "tengo miedo de cómo puede reaccionar Noah, si seré capaz y sobre todo, los cuidados diferentes que exige una niña, ya que son más delicadas. Pero un día a vez".

Además, contó que no se ha sentido muy bien durante este embarazo. "Llevo días con muy baja energía. A veces siento que me voy a desmayar. Quizás es la presión, el hierro o el azúcar. Me pesa mucho la barriga y todavía faltan dos meses", detalló.