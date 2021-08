¿Lo reconoces?: El drástico cambio al que se sometió Jared Leto para su película con Lady Gaga

El actor y cantante, famoso por sus actuaciones como el Joker en Suicide Squad y Rayon en Dallas Buyers Club, confesó que cada mañana pasaban más de cinco horas caracterizándolo para su nuevo rol.

El actor y cantante estadounidense Jared Leto sorprendió a sus fanáticos con un impresionante cambio para su participación en su nueva película.

Leto es parte del cast de "House of Gucci" una película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, con la participación de Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek y Al Pacino.

La película se estrenará en noviembre de 2021 y contará el asesinato del empresario de productos de lujo, Maurizio Gucci (Adam Driver), a manos de un sicario contratado por su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

El cantante del grupo "30 seconds to Mars" ha sobresalido por sus caracterizaciones para diversos papeles en películas, como el villano "Joker" en la película "Suicide Squad" y en especial por su papel como "Rayon", una mujer transgénero con VIH, en la película "‎Dallas Buyers Club", con el que consiguió el Óscar al Mejor actor de reparto.

En esta ocasión, Jared interpretará a Paolo Gucci nieto de Guccio Gucci, fundador de la lujosa marca. En entrevista con ET Canadá, el cantante comentó que pasó por "5 horas de maquillaje cada mañana" para conseguir el look de Paolo, agregando que " es una transformación completa que he disfrutado mucho. Todo un viaje el haberle dado vida ".

Revisa el primer trailer de "House of Gucci":