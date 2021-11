Lollapalooza: Lotus responsabiliza a "administraciones anteriores" por deterioro de Parque O'Higgins

Sebastián Meza, gerente general de la entidad organizadora del evento, conversó con T13.cl sobre la decisión de algunas comisiones del concejo municipal de Santiago de rechazar la realización del Lollapalooza 2022 y s emostró confiado en que el festival finalmente sí se haga en el lugar.

El gerente general de Lotus, Sebastián Meza, se mostró optimista de que se realice el Lollapalooza 2022 en el Parque O'Higgins y negó que la productora tuna deuda de más de $90 millones de pesos por la evaluación de daños producidos por los eventos.

En diálogo con T13.cl, Meza reaccionó a la información difundida por la concejala Rosario Carvajal, quien manifestó que "en comisiones del concejo municipal, por amplia mayoría, acordamos rechazar el evento de Lollapalooza".

Al ser consultado sobre si esto pone en duda la realización del evento en 2022, el gerente general de Lotus dijo que "una cosa es lo que opina una comisión dentro de un concejo municipal, pero también hay que entender cómo se toman las decisiones de este tipo de cosas. Aquí hay una ordenanza que regula el uso de los espacios públicos y las decisiones las toma la alcaldesa con su equipo , obviamente escuchando al Concejo Municipal en materias que sean relevantes. Todas las decisiones u opiniones que puedan entregar los concejales no siempre tienen directa relación con lo que está opinando o el gabinete o la alcaldesa".

A su juicio, "la concejala Rosario Carvajal comunicó la decisión de esta comisión de rechazar que Lollapalooza se haga en el Parque O'Higgins, pero es una comisión que no tiene la vinculación para que el festival se haga o no. Estamos super confiados en que el festival se va a hacer, las 10 mil personas que trabajan en el festival puedan hacerlo en el Parque O'Higgins, porque está ya en la genética y el alma del Lollapalooza".

De igual forma, Sebastián Meza apuntó que se realizó una propuesta de largo plazo a la administración de Irací Hassler y su gabinete, enfatizando acciones medioambientales y sustentables, el cuidado de las áreas verdes del parque, la relación de la comunidad y el parque y el legado social y cultural del Lollapalooza.

Agencia Uno Lee También > Lollapalooza Chile confirma festival para el 2022: estas son las fechas y los posibles artistas

"Tengo la impresión y ya estoy en conocimiento de que el grupo de concejales no tiene esa propuesta de valor y, de hecho, ya se las hicimos llegar formalmente. No me cabe duda que, cuando la concejala Rosario Carvajal y el equipo de concejales de esta comisión, dentro del Concejo Municipal, que cuando vean la propuesta van a cambiar de opinión y se van a dar cuenta que el proyecto que ha ofrecido Lotus y Lollapalooza", complementó al respecto.

Daños en el Parque O'higgins

Uno de los ítems mostrados por la concejala Rosario Carvajal durante este miércoles fue que "se comprobó que de la evaluación realizada por la entidad edilicia de los daños producidos con motivos de los eventos Formula E y Lollapalooza 2019, la totalidad de los deterioros confirmados aún no han sido compensados", manifestando que está pendiente la suma de $90.316.500 ligados a la realización del evento musical.

" Lo descarto de plano . Nosotros todos los años que hacemos un acuerdo con la Municipalidad, un acuerdo de uso del espacio público, y eso está normado con una boleta de garantía, la que regula el fiel cumplimiento del contrato y nunca se ha aplicado porque nosotros cuando vamos a hacer un festival, hacemos un registro y catastro de todo el parque y su estado, en conjunto con la Dirección de Jardines, con la Municipalidad, y después de realizado el festival hacemos el mismo catastro, revisamos todos los temas que están pendientes por el paso del festival".

En esa línea, explicó que lo manifestado por Carvajal apunta a que "Contraloría dice que la gestión anterior debiese haber incluido otros temas dentro del análisis del paso de Lollapalooza en el Parque O'Higgins, pero eso es algo que la administración tiene que responder por qué no lo hizo, nosotros les dijimos a la alcaldía que 'así recibimos el parque y así lo entregamos'".

"Yo no me puedo meter en la gestión que hicieron los antiguos alcaldes", señaló e insistió en "descartar de plano que nosotros debemos $90 millones de pesos en arreglos. Eso no es así. Están las actas, los proveedores que trabajaron en los arreglos, los informes previos y posteriores y eso nosotros lo tenemos a disposición para la nueva administración, para que vean que hemos estado en regla y que queremos poder dejar el festival ahí".

Meza responsabiliza a "administraciones anteriores" por daños en Parque O'Higgins

"Hay que reconocer que (el Parque O'higgins) se ha ido deteriorando en el tiempo, pero no producto del paso de Lollapalooza y nuestra gestión, es responsabilidad de las administraciones anteriores , que no han sabido utilizar bien los recursos para cuidar el parque y proyectarlo como el parque urbano más importante de la capital".

"Es responsabilidad de las otras administraciones, de Felipe Alessandri, de Carolina Tohá; y ahí es donde estamos contentos y motivados, porque sabemos que Irací, la alcaldesa, en su visión y cómo quiere recuperar los espacios públicos, ahora sí estamos motivados de que nos vamos a encontrar con una dirección donde vamos a confluir de buena forma", añadió respecto a las propuestas hechas a la testera de la Municipalidad.

Y, por último, aseguró que, pese a que se apunta que en 2019 se otorgó el permiso de uso del Parque O'Higgins de parte de la Municipalidad de Santiago sin que la empresa organizadora del Lollapaloza contara con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, Sebastián Meza comentó que " nosotros estamos en regla . Hemos hecho todo en regla. Sería muy torpe que nosotros no quisiéramos hacer todo en regla y acuerdo para seguir teniendo el festival en el parque", apuntando que han cumplido con todo lo que se ha solicitado desde cada administración.

"Hay un dictamen de contraloría que no es en contra de Lollapalooza y Lotus, es en contra de la gestión que se hizo en la administración anterior. Esa es una materia que tiene que resolver la administración actual con la información de la administración anterior", agregó.