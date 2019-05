Los imprevistos que enfrentan los jóvenes chilenos cuando viajan al extranjero

Precios bajos en estadías, vuelos al alcance del presupuesto, promociones irresistibles y un sin fin de publicidades constantes que invaden los correos electrónicos, son parte de la realidad que viven miles de chilenos quienes cada año están viajando más.

Problemas a la piel es la dolencia que más afecta a este segmento sobre todo por la exposición a otros climas, además de quejas gastrointestinales, de oído, nariz, garganta y hasta traumas. De esta manera, la asistencia médica representa el 85% de los imprevistos en sus viajes y solo el 40% de los jóvenes chilenos los asegura.

Hoy millones de chilenos salen del país cada año siendo los millennials quienes lideran la lista. Sin embargo, no todos los problemas en el extranjero tienen que ver con casos médicos, también existen otros hechos fortuitos. El más habitual: la pérdida de equipaje.

En lo que va del año 2019, un 6,6% de los millennials han dado aviso de la pérdida de su maleta, mientras que el 6,3% de los centennials han estado también en esta situación. A esto, le sigue la pérdida del vuelo y el daño en las pertenencias al momento de volar.

Según el último Estudio del Viajero de LATAM de ASSIST CARD, el 54% de los chilenos dice no conocer el significado de la asistencia de viajes. En tanto, de los viajeros frecuentes el 89% contrata una, el 10% lo piensa y el 1% no la usa. Esta realidad cambia abruptamente en las personas que han viajado solo una o dos veces, ya que solo el 57% viaja protegido, el 38% lo piensa y el 20% no contrata un seguro de viaje.

“Hoy la asistencia de viajes debe ser pensada como una ayuda integral, y a pesar de que viajar es asequible muchas veces no se está conscientes de que un imprevisto arruine esa experiencia y se transforme en una pesadilla que puede terminar costando bastante cara”, expresó Marcelo Pérez gerente general de la compañía en asistencia integral al viajero.

Enfatizan que, actualmente es muy común que los jóvenes realicen viajes de mochileros o transiten por las carreteras para trasladarse a países vecinos, lo que podría resultar una excelente experiencia si se viaja seguro.