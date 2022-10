Luis Alarcón tras revelar que padece cáncer hace 10 años: "Hay que vivir la vida como venga"

El reconocido actor reveló en el último capítulo de temporada de "De tú a tú" que padece cáncer hace casi una década y que lo tiene controlado.

La noche de este domingo se emitió el último capítulo de la temporada de "De tú a tú", estelar de conversación conducido por Martín Cárcamo.

El reconocido actor Luis Alarcón fue el invitado a esta edición, en donde repasó parte de su carrera actoral y vida privada.

Mientras estaba contando cómo superó la muerte de su esposa y de una pareja producto del cáncer, el intérprete reconoció que padece cáncer hace 10 años. "Yo también tengo cáncer, pero lo tengo más dejado también, igual que la vida", afirmó.

Sobre cómo se dio cuenta de la enfermedad, el actor manifestó que "tengo un Linfoma que empezó con algunas manifestaciones. Empezamos con un dolor aquí (pecho) que me descubrió que tenía un cáncer que venía desde el estómago. Lo tengo apañado ahí, guardado".

Tras ser consultado sobre cómo enfrentó su diagnóstico, Luis Alarcón contó que "yo ya sabía, me había dado cuenta que me pasaba algo. ¿Qué vamos a hacer? Me hicieron un tratamiento hasta que esto me produjo un estacionamiento del cáncer".

Sobre cómo está su cáncer en la actualidad, el intérprete afirmó que "está ahí, controlado. Los carcinomas son producto del cáncer, al tratamiento, por las radioterapias. Me las están curando, sacando. El que tengo aquí (cabeza) ya está casi limpio".

Finalmente, el actor compartió un mensaje a los televidentes: "Vivir la vida así como venga. Ese es mi filosofía de vida. Cada vez le encuentro mayor lógica. Me he desarrollado bien, me ha ido bien. Tengo el piano lleno de premios. Me he permitido vivir bien, sin molestar a nadie".