Madonna compra mansión de The Weeknd en Los Angeles en US$ 19,3 millones

El cantante canadiense, previamente, había adquirido la propiedad en 2017 US$ 18,2 millones. Tiene 1.165 metros cuadrados.

Aunque su carrera musical está lejos de acabarse, Madonna realizó una gran inversión inmobiliaria a sus 62 años.

La indiscutida reina del pop le compró a The Weeknd su mansión en Los Angeles por US$ 19,3 millones. La propiedad, que el músico canadiense había adquirido en 2017 por US$ 18,2 millones, tiene 1.165 metros cuadrados.

La mansión está ubicada en una comunidad privada y cuenta con siete dormitorios y una casa de huéspedes interior con dos dormitorios. Entre otras comodidades, suma una amplia cocina y una sala de entretenimiento con bar.

Tiene un gimnasio, una sala de vinos y también un teatro, a la medida de un artista de su categoría.

El patio trasero, por su parte, cuenta con varias terrazas, una piscina, un spa y una cabaña con sala de estar. Siguiendo con el paseo, la mansión está bordeada de secuoyas, e incluye un granero, un garaje para cinco autos con piso LED y una cancha de básquetbol completa.

The Weeknd, que en 2020 lanzó la canción del año con "Blinding lights", puso su exclusivo hogar en venta durante el verano pasado, en poco menos de US$ 25 millones. En diciembre, su precio ya había sido rebajado a US$ 22 millones.

Madonna cerró el negocio por US$ 2,7 millones menos.