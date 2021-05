Maisie Williams confundió a todos en los Brit Awards con su "irreconocible" transformación

El look de la actriz se debe a que está rodando la miniserie "Pistol", sobre el grupo musical Sex Pistols.

Maisie Williams, recordada por su papel de Arya Stark en la serie de HBO "Game of Thrones", nunca ha tenido miedo de jugar con su pelo y cambiar de look radicalmente.

Durante el último tiempo ha llevado el cabello de colores, más corto, y últimamente mucho más rubio. Al menos así se dejó ver este martes cuando apareció en los Brit Awards 2021 con el pelo y las cejas completamente decoloradas.

HBO Lee También > "Star Wars" recurre a una malograda pareja de "Game of thrones": Indira Varma ficha en "Obi-Wan"

Al evento llegó para presentar y entregarle a Taylor Swift el premio al Ícono Global; sin embargo, lejos de que el galardón fuera lo importante, lo que llamó la atención de todos fue precisamente el look de la actriz.

Pero todo tiene una explicación, ya que Williams, de 24 años, se encuentra rodando la miniserie "Pistol", sobre el grupo musical Sex Pistols. En ella intepreta a la modelo Pamela Rooke.

Durante la premiación, Taylor Swift le dedicó unas líneas en su mensaje de agradecimiento, recordando que es una gran fan de "Game of Thrones".

"Cualquiera que me conozca sabe que ‘Game of Thrones’ es mi vida, entonces, el hecho de que Maisie estuviera aquí para presentar esto (...) quiero agarrarte, pero sé que no puedo, ya que estamos con distanciamiento social, pero muchas gracias por venir aquí para hacer esto", le dijo la cantante a Maisie.