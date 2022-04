Marcianeke arremete contra sus críticos: "Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta"

"Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios", explicó el artista en sus redes sociales.

Uno de los artistas más escuchados en este tiempo es el músico nacional, Marcianeke, joven oriundo de Talca que la rompe en las plataformas digitales.

No obstante, la carrera del joven no ha estado exenta de polémicas, entre otros episodios con drogas, peleas y quiebres amorosos.

Es por esto que Marcianeke quiso responderle a quienes lo cuestionan por su forma de vivir, enviando un duro mensaje a sus críticos.

"Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite. Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios", comenzó señalando el intérprete de "Dímelo Ma".

Los dichos del joven fueron emitidos en una storie de su Instagram personal, encima de una fotografía donde aparece fumando.

"Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanta mierda que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta" , concluyó.

Instagram Marcianeke