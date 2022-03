"No estamos bailando dos, sino que tres": María Isabel Sobarzo anunció que está embarazada

“El programa me ha traído de todo y me trajo una bendición que la verdad estaba esperando hace un tiempo…mucho tiempo ya con mi marido”, contó la bailarina después de su presentación en "Aquí se baila, talento por sobre la fama".

María Isabel Sobarzo dio a conocer una gran noticia a tan sólo semanas de la gran final de "Aquí se baila, talento por sobre la fama". Está embarazada de su segundo hijo junto a su esposo, Nicolás Ruiz-Tagle.

Después de presentarse en el escenario bailando "Business of love" junto a Christián Ocaranza, la bailarina comentó muy emocionada que "me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo ".

Su segundo embarazo se produce en una etapa de la vida muy especial en su vida, ya que reveló que desde hace un tiempo que quería volver a ser madre y no lograba concebir.

"Nosotros ya tenemos un hijo, pero hace mucho tiempo que estaba en planes y no pasaba. Mira las cosas de la vida”, agregó.

María Isabel contó que prontó cumplirá 40 años, lo que disminuye la posibilidad de quedar embarazada. “Le entregue esa decisión a Dios. Le dije que, por favor, si quería que fuera madre de nuevo, antes de los cuarenta. Yo cumplo cuarenta este año en agosto”, agregó con emoción.

Dado que su principal preocupación es su gestación, la intérprete decidió abandonar el programa. De hecho, confesó que gran parte de su participación en el espacio de baile la realizó estando embarazada sin darse cuenta.

Por su parte, Christián Ocaranza pidió un bailarín de reemplazo a Icha, argumentando que no quería dejar la competencia a semanas de la gran final.