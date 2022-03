Christell Rodríguez sobre su autoaceptación: “Llegué al punto de no reconocerme mirándome al espejo”

La joven dio una entrevista al programa "Aquí somos todos", de Canal13, donde habló sobre este proceso. “No digo que soy una persona muy segura, voy para allá", confesó.

La semana pasada, Christell Rodríguez emocionó a Francisca García-Huidobro con su presentación en "Aquí se baila, talento por sobre la fama".

La cantante interpretó junto a su bailarín, Luciano Coppelli, la canción "En guerra", de Sebastián Yatra y Camilo.

La presentación se centró en el autoestima e imagen personal , con un bello mensaje relacionado al movimiento social "body positive".

Ante esto, Francisca García-Huidobro no pudo contener su emoción al ver a la pareja en el escenario y se quebró al momento de entregar su opinión sobre lo que vio.

"A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele, no me que me pasen de hecho. Prefiero que piensen que no tengo corazón", dijo Fran mientras se secaba las lágrimas.

La reflexión de Christell Rodríguez

La joven dio una entrevista al programa "Aquí somos todos", de Canal 13, donde contó detalles de su proceso de aceptación personal y los efectos que dejó en ella el bullying que sufrió durante su adolescencia.

“Me tocó darme cuenta de que mi esencia como persona había cambiado y había suprimido muchas partes de mi personalidad”, indicó la cantante sobre este periodo de su vida.

La artista se refirió a los estándares de belleza impuestos por la sociedad, estereotipos que fueron muy negativos para ella. “Llegué al punto de no reconocerme mirándome al espejo” , reveló.

“No digo que soy una persona muy segura aún, voy para allá, pero parte importante del proceso es querer avanzar, darte cuenta de que el error no es tuyo”, agregó.

Finalmente, la joven recalcó la importancia de inculcarles seguridad a los niños desde pequeños.

“Escuché un comentario que decía que era importante el criar a los chicos con seguridad para tener adultos seguros. Eso lo comparto totalmente, pero creo que es aún más importante criar a los niños con el pensamiento de que no hay nada, absolutamente nada que te haga ser mejor o menor a otra persona”, manifestó.