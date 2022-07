María Isabel Sobarzo muestra sus 7 meses de embarazo: "Ya son 28 semanas y siento que exploto"

"Este proceso de crear a una personita en tu panza es el más mágico, raro, maravilloso y único. Siempre lo soñé y Dios me dio una segunda vez con este regalo y oportunidad", comentó a través de Instagram.

La bailarina María Isabel Sobarzo está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Está a la espera de su segunda hija , a quien llamará Laura Elena Sofía.

"Estamos felices. Es una nena y queremos compartir esta bella noticia con todos", reveló a través de Instagram la semana pasada.

La intérprete compartió una fotografía posando su pancita con 7 meses de embarazo , la que enterneció a sus fanáticos.

"Ya son 28 semanas y siento que exploto, pero llenita de amor", aseguró en la publicación.

"Este proceso de crear a una persontia en tu panza es el más mágico, raro, maravilloso y único. Siempre lo soñé y Dios me dio una segunda vez con este regalo y oportunidad", comentó.

"La vida es tan frágil y yo he decidido disfrutar a todos y cada momento de mi vida. Trato de guardar imágenes en mi mente para que no se me olviden", finalizó.

Recordemos que en marzo de este año, María Isabel Sobarzo dio a conocer que está embazarada por segunda vez a tan sólo semanas de la gran final de "Aquí se baila, talento por sobre la fama"

Después de presentarse en el escenario bailando "Business of love" junto a Christián Ocaranza, la bailarina comentó muy emocionada que "me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo".