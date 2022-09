María Luisa Godoy compartió las primeras imágenes de su hijo Domingo en redes sociales

"Y nació nuestro chinito amado. Mil Gracias por tantos mensajes de amor para Domingo y para todos nosotros", manifestó la animadora en las fotografías que publicó en Instagram.

La jornada de este miércoles, la comunicadora María Luisa Godoy se convirtió en madre de su quinto hijo, Domingo Rivadeneira Godoy.

A pesar de que la noticia fue confirmada por los conductores de su exmatinal, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar, la animadora compartió las primeras imágenes de su hijo recién nacido con sus seguidores de las redes sociales

"Y nació nuestro chinito amado. Mil Gracias por tantos mensajes de amor para Domingo y para todos nosotros", manifestó en las fotografías que publicó en Instagram.

María Luisa Godoy se convirtió en madre por quinta vez: nació su hijo Domingo

La conductora recibió las felicitaciones de sus fanáticos y amigos, como el conductor Francisco Saavedra, quien le comentó "te adoro amiga mía, la felicidad del mundo entero para ti", y la ganadora de la segunda temporada de "Master Chef Celebrity Chile", Begoña Basauri, quien le escribió "bienvenido Domingo hermoso. Queríamos conocerte".

Recordemos que María Luisa había contado hace algunas semanas en el programa de Canal 13, "De tú a tú", que su quinto hijo -que ya nació- tiene Síndrome de Down.

"Lo único que quiero es que sea feliz", declaró en conversación con Martín Cárcamo, donde demás expuso sus miedos tras contar todo lo que vivió al recibir el diagnóstico de su hijo.

"No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía para que la gente se dé cuenta de que los niños con síndrome de Down son un tremendo aporte, como cualquier ser humano", indicó.