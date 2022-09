María Luisa Godoy se convirtió en madre por quinta vez: nació su hijo Domingo

La información fue entregada en su exmatinal, donde los conductores confirmaron la noticia y le enviaron cariñosos saludos.

María Luisa Godoy confirmó el nacimiento de su quinto hijo, Domingo Rivadeneira Godoy, pero no fue ella quien entregó la noticia, sino los conductores de su exmatinal, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar.

"Tenemos que partir celebrando a un señor que ha llegado a este mundo, se llama Domingo Rivadeneira Godoy. Le mandamos un abrazo y un beso gigantesco a la Mari, a su familia, a sus niños. Que este angelito sea una bendición toda la felicidad y el amor para ustedes", comentó el animador.

Por su parte, Carolina Escobar también entregó sentidas palabras a María Luisa. "Mari, te mandamos un beso gigante, gigante. No hay nada más rico cuando te entregan a esa guagua y te la puedes poner encimita. Todo lo mejor para nuestra Mari", señaló.

María Luisa había contado hace algunas semanas en el programa de Canal 13, "De tú a tú", que su quinto hijo -que ya nació- tiene Síndrome de Down.

Canal 13 - Imágenes del programa "De tú a tú"

"Lo único que quiero es que sea feliz", declaró en conversación con Martín Cárcamo, donde demás expuso sus miedos tras contar todo lo que vivió al recibir el diagnóstico de su hijo.

"No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía para que la gente se dé cuenta de que los niños con síndrome de Down son un tremendo aporte, como cualquier ser humano", indicó.