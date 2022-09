"Me mordió un perro y me enojé": Estrella viral admite que dejó de ser vegano y se fue al McDonald's

Mariano de la Canal se hizo famoso por aparecer en la televisión Argentina como fan de Wanda Nara y ahora reveló una curiosa anécdota.

Mariano de la Canal siempre quiso ser famoso y hace un tiempo lo logró, al menos en Argentina, cuando un conocido le pidió que fuera como acompañante-fan de Wanda Nara al programa "ShowMatch", de Marcelo Tinelli.

Mariano nunca fue un auténtico seguidor de la representante de Mauro Icardi, pero le hizo sentido aparecer en un programa tan popular de televisión.

Lee También > No aguantó las lágrimas: Brendan Fraser se emocionó tras ovación por su papel en "The Whale"

Ahora, Mariano de la Canal ha forjado una carrera como influencer y en Instagram tiene nada menos que 454 mil seguidores. De paso, se transformó en viral por una entrevista que dio a Infobae con una curiosa revelación.

El muchacho era vegano, pero dejó de serlo por un peculiar motivo. "Me mordió un perro entonces me enojé. Yo dije, yo estoy militando para los animales viene uno de ellos y me muerde. Ahí deje de ser vegano".

Por si fuera poco, contó en dicha entrevista que volvió a comer carne bastante rápido: "La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije wow yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde entonces... me fui a McDonald's".