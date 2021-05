Mark González reveló que se sometió a una vasectomía: decidió no tener más hijos

El ex futbolista comentó que se realizó la operación antes de la pandemia y que fue un proceso "bastante ambulatorio".

En un nuevo capítulo de "De tú a tú", Martín Cárcamo se trasladó hasta Valparaíso, a la casa del ex futbolista nacional Mark González, donde vive con su esposa Maura Rivera y sus hijos.

Desde el 2005 que tienen esa casa en Cerro Recreo (Valparaíso), que ahora se llama House of Mark e hicieron la inauguración como centro de eventos en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Como dato anecdótico, es la misma casa en donde se grabó la teleserie Cerro Alegre de Canal 13, en 1999.

Al inicio del programa, Mark y Maura hicieron un recorrido por la casa, mostraron los murales que tiene y llegaron a la pieza matrimonial. Fue ahí que Martín les preguntó si habían concebido a alguno de sus hijos en esa lugar, a lo que ellos respondieron que no.

Mark aseguró que en el futuro tampoco se podrá porque él se operó para no tener más hijos, antes de la pandemia.

"Fue una decisión que tomamos en conjunto, porque la mujer siempre tiene que tomarse las pastillas, las hormonas, y a la larga afecta. Entonces, dije 'si el hombre se hace un corte y chao'".

Canal 13

El ex delantero de La Roja comentó que fue un proceso "bastante ambulatorio" y que no sintió nada. Sin embargo, dijo que una de las cosas que más le preocupaba era cuándo podría volver a tener relaciones sexuales.

En este sentido, mencionó que antes de la cirugía tuvo que guardar abstinencia un par de días, y que luego de ésta debía esperar una semana más, pero no aguantó. "No la respeté, es que no po", es imposible", cerró.

De esta forma, el ex futbolista optó por sumarse a este tipo de cirugías, donde rostros como Jean Phillippe Cretton o José Miguel Viñuela, ya lo hicieron.