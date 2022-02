"Gracias a Dios me liberé": Jordi Castell se sinceró sobre el término de su matrimonio

En el último capítulo de "Socios de la parrilla" el fotógrafo dio detalles de las razones que lo llevaron a poner fin a su matrimonio con Juan Pablo Montt.

La noche del domingo se emitió el último capítulo de esta primera temporada de "Socios de la Parrilla", programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Para dar el gran cierre, el invitado de la velada fue Jordi Castell, con quien el trío de conductores conversó sobre sus momentos más importantes en la vida. El fotógrafo y modelo nacional además entró en el juego, las risas, las bromas y todo el ambiente de relajo, junto a la comida del chef Rodrigo Barañao.

En medio de la lúdica conversación, Castell también abordó un tema que para él aún es doloroso: se trata de su separación matrimonial en el sur del país .

Para Jordi irse a Chiloé fue una gran experiencia, a pesar de todo lo que debió vivir en su estadía por esa zona. Pero fue justamente allí donde se produjo el quiebre con Juan Pablo Montt, tras un año y ocho meses de unión.

"Yo siento que cuando la vida le pone trabas a algo, no tiene que resultar. Creo que yo fui terco, y la peleé porque pensaba que ese era el camino", reveló Castell, sin embargo, reconoció que la vida le terminó enseñando que las cosas no siempre son así.

Instagram Lee También > "Me voy a poner a llorar": La emoción de Denise Rosenthal tras recibir su vestido para su matrimonio

"Gracias a Dios me liberé", expresó Jordi, precisando que si bien estuvo más de un año medio casado, no estaba enamorado.

"Me casé seguro porque estaba apostando por un proyecto de vida que tenía que funcionar, de acuerdo a los cánones que yo había visto en mi familia", detalló.

Finalmente, dijo: "Era tanto lo que había que pedalear, que no sé si era amor, o estaba obstinado a querer algo que no resultaba, y no resultó.