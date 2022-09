“Me pegó embarazada”: Paty Cofré reveló grave episodio de violencia que vivió en su matrimonio

La comediante fue invitada a "Te Paso a Buscar" de Canal 13, donde conversó con Pancho Saavedra sobre momentos complejos de su vida.

Durante el último episodio de "Te Paso a Buscar" de Canal 13, conducido por Francisco Saavedra, Paty Cofré habló sobre los difíciles momentos que ha pasado en su vida.

En la entrevista, la comediante contó un episodio de violencia que sufrió en su matrimonio. “Era un hombre muy abusador conmigo, un día me pegó embarazada y casi me mató a la guagua ”, relató

La ex panelista de Morandé con Compañía detalló que pasó muy malos momentos con su expareja . “Tuve a mi hijo y no me lo quería reconocer… yo no quería que mi hijo fuera guacho”, comentó.

Patty Cofré se emocionó por una tierna sorpresa que Pancho preparo para ella.



Cofré también habló sobre su infancia, donde relató que padecía una enfermedad: “Yo había nacido casi ciega… me hacían un remedio en los ojos que era tan terrible que me ponía moradita del dolor. La vista la tenía que tener tapada todo el día”, explicó.