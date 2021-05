Medios afirman que Jennifer López y Ben Affleck están juntos otra vez: "La química es increíble"

La cantante y el actor viajaron a Montana, cerca de Yellowstone, donde disfrutaron de unos días juntos, confirmó una fuente al sitio E! News, y añadió que “estaban solos”.

Según consignó People hace algunos días, fuentes cercanas a Jennifer Lopez y Ben Affleck han declarado que la pareja ha estado pasando tiempo junto en Los Angeles, California.

En esa línea, Affleck ha sido captado visitando la casa de López y a bordo de una camioneta que sería de la cantante.

A más de una semana de estos encuentros, ambos fueron vistos en Montana. Fuentes cercanas a los artistas dijeron a People y a E! News que fueron fotografiados viajando juntos en un automóvil cerca de un centro turístico en Big Sky, donde Affleck tiene una casa.

"(Jennifer) pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. La química es increíble. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz", dijo la fuente a People. Además, agregó que la pareja luego fue divisada llegando de regreso a Los Ángeles el pasado sábado en un jet privado.

López y Affleck se comprometieron en 2002 y desde ese momento fueron denominados como "Bennifer", incluso coprotagonizaron las películas "Jersey Girl" y "Gigli". En 2003 aplazaron su boda, sin embargo, esta nunca se llevó a cabo y se separaron oficialmente en enero de 2004.

Antes de ser vistos en Montana, López y Affleck asistieron y participaron en el evento "VAX LIVE: The Concert to Reunite the World", que se emitió el sábado.

Estos encuentros, entre ambos, ocurren justo después que "JLo" confirmara su ruptura amorosa con el ex beisbolista Alex Rodríguez.