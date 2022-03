El potente mensaje de autoaceptación de Christell Rodríguez que hizo llorar a Fran García-Huidobro

La presentación de la ex "Rojo" causó impacto en las redes sociales, al igual que su mensaje sobre el bullying y el amor propio.

Una de las famosas más queridas de "Aquí se baila, talento por sobre la fama" se robó todas las miradas en el capítulo de este martes.

Se trata de Christell Rodríguez , quien interpretó junto a su bailarín, Luciano Coppelli, la canción "En guerra", de Sebastián Yatra y Camilo.

La presentación se centró en el autoestima e imagen personal, con un bello mensaje relacionado al movimiento social "body positive".

Ante esto, Francisca García-Huidobro no pudo contener su emoción al ver a la pareja en el escenario y se quebró al momento de entregar su opinión sobre lo que vio.

"A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele, no me que me pasen de hecho. Prefiero que piensen que no tengo corazón", dijo Fran mientras se secaba las lágrimas.

Christell, visiblemente emocionada también, se refirió a su interpretación. "No quiero que se tome mal o como víctima. Está claro que a mucha gente le sorprende verme en el programa, no solo porque no sabían que me gustaba bailar, sino que porque lamentablemente no soy el típico estereotipo estético de la televisión y el baile”, aseguró.

Agencia Uno Lee También > Diego Muñoz anunció con tierna postal playera que se convertirá en padre: "Ampliaremos"

"Estoy orgullosa y amo cada parte de mí . Es duro, porque independientemente de todo, hay mucha gente que siente que por ser diferente no merecen ser amadas y eso no puede pasar. Yo me sentí en algún momento de mi vida así", agregó.

"Deseaba tanto hacer esto en el programa, porque creo que son los momentos en que se pueden expresar estas cosas. Es un honor estar aquí tal como soy, con mis fallas, con mis rollos, todo. Amo que la gente se esté dando cuenta que uno viene a bailar, a dar el corazón y no a mostrar el cuerpo", continuó.

"Yo sé que a la gente le llama la atención ver un cuerpo gordo en la televisión que una niña que le gusta bailar y ese es el tonto morbo que existe", concluyó la joven.

Por último, Fran García-Huidobro tomó la palabra nuevamente y expresó sus sensaciones después de la presentación de la ex "Rojo".

"Me emociona porque lo que está haciendo Christell es un mensaje muy importante, pero no para los niños sino para los padres. Detrás de cada que hace bullying hay una familia, detrás de cada niña que se burla del cuerpo, de la religión, de la orientación u opción sexual de uno hay una familia. Entonces como padres ser muy responsables cómo nos relacionamos con el resto para que nuestros hijos entiendan que eso no está bien porque, a veces, a tu hijo le toca de vuelta", reflexionó la actriz y jurado del espacio.