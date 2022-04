Metro impulsa campaña gratuita para reparar ropa: conoce día, hora y dónde llevar tus prendas

Se trata de una iniciativa del Metro de Santiago en conjunto con Reparalab, buscando frenar el impacto ambiental que genera el botar la ropa.

El Metro de Santiago , comprometido con el cuidado del medioambiente, impulsó junto a Reparalab una campaña para reparar la ropa en lugar de botarla.

Todos los días miles y miles de prendas de ropa que aún se pueden continuar usando llegan a los vertederos, generando un gran impacto ambiental y aumentando la contaminación a nivel local, lo que se busca frenar con esta iniciativa.

La tierra 🌎 nos necesita y tú puedes tomar acción de manera creativa, sustentable ♻️ y gratis.



Acompáñanos este sábado 30 de abril en Ñuñoa #L6, donde #Reparalab te enseñará a recuperar esa prenda de ropa que pensabas botar



Revisa más información en https://t.co/PJrSZMK03M pic.twitter.com/1udU1gXqth April 29, 2022

La invitación es para este sábado 30 de abril entre las 12:00 y las 18:00 horas en la estación Ñuñoa, Línea 6. Se pueden llevar hasta dos prendas y/o un par de zapatillas que se necesiten reparar.

La dinámica es la siguiente: los voluntarios de Reparalab recibirán la ropa y mostrarán ahí mismo cómo repararla. La idea es que los dueños de las prendas participen de una experiencia completa.

Los arreglos que se harán son reparaciones o cambio de puños, botones, piquetes, rajaduras, descosidos, quemaduras, cambio o arreglos de carros (cierre), broches, cambio de velcros. Los cambios de cierre se evaluarán en el momento, pero no se realizará el cambio de cierre completo en parkas de plumas.

Las únicas prendas que no se aceptarán son la ropa que se lleve puesta ni la ropa interior. Además, sólo se trata de reparación, por lo que no se harán ajustes (medidas, etc.).