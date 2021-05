Miss Universo 2021: Daniela Nicolás no logra clasificar entre las 21 favoritas del certamen

La actriz aplaudió a cada una de las competidoras que fueron elegidas, entre las que figuran las latinoamericanas Miss Costa Rica, México, Argentina, Perú, entre otras.

Tras meses de arduo esfuerzo, Daniela Nicolás, la representante chilena para Miss Universo 2021, no logró ubicarse entre las 21 favoritas para el certamen de belleza.

Sin embargo, la actriz aplaudió a cada una de las competidoras que fueron elegidas, entre las que figuran las latinoamericanas Miss Costa Rica, México, Argentina, Perú, entre otras.

Daniela había expresado horas antes de que se iniciara la final, a través de su cuenta de Instagram que "independiente del resultado de hoy, yo me voy feliz de esta oportunidad, porque cumplí mi misión aquí, demostré que las personas con enfermedades crónicas sí podemos hacer todo aunque nos cueste el triple que al resto!".

La actriz había sido destacada en los desfiles preliminares realizados este viernes en la ciudad de Miami, donde se lució con su pasarela de traje de baños, luciendo una pieza completa, siendo la única en el certamen en optar por esta prenda.

Además, recordemos que varios expertos posicionaron a la chilena en los primeros puestos debido a su belleza y gran personalidad, pero sobre todo por las diferencias marcó.

En esa misma línea, fueron sus propias compañeras las que la eligieron como la ganadora en una entrevista con Telemundo.

"Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar", comentó la actriz a través de sus stories.

Y agregó: "Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada".